البنتاغون: 2200 جندي أمريكي في طريقهم إلى الشرق الأوسط

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وزير الدفاع وافق على طلب من القيادة المركزية لإرسال مجموعة جاهزية برمائية ووحدة استكشافية من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط، تتكوّن عادةً من عدة سفن حربية ونحو 5000 من عناصر المارينز.

ونقلت شبكة " إيه بي سي" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن أمريكا تعتزم إرسال وحدة استكشافية من مشاة البحرية قوامها 2200 جندي على 3 سفن إلى الشرق الأوسط.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن قوة المارينز الاستكشافية بأوكيناوا باليابان ستنتشر بالشرق الأوسط دعما للعملية العسكرية ضد إيران.

وأكد أن القوة مؤلفة من 2200 عنصر وسترافقها سفن، مشيرا إلى أنها قادرة على تنفيذ عمليات إجلاء وإنزال بحري.

من جهة أخرى أكد الجيش الأمريكي اليوم الجمعة مقتل جميع أفراد ‌الطاقم الستة ​الذين كانوا على متن طائرة عسكرية للتزود بالوقود من طراز كيه.سي-135 تحطمت بغرب العراق.

وسقطت الطائرة التابعة للجيش الأمريكي بغرب العراق أمس الخميس في واقعة أشار الجيش إلى أنها شملت طائرة أخرى، لكنها لم تكن نتيجة نيران معادية أو صديقة.

وتضاف هذه الوفيات إلى الجنود السبعة الذين ⁠قتلوا في إطار الحرب الأمريكية مع إيران والتي بدأت في 28 فبراير.

وذكر بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية "لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. ومع ذلك، فإن فقدان الطائرة لم يكن بسبب نيران معادية ‌أو صديقة".

وفي تعليقات للصحفيين في وزارة الدفاع (البنتاجون) اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن العمليات على إيران ستستمر.

وأضاف "الحرب جحيم. الحرب فوضى، وكما ‌رأينا أمس في حادث التحطم المأساوي لطائرتنا للتزود بالوقود، ربما ‌تحدث أمور سيئة".

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الطائرة الأخرى في ‌الحادث، والتي هبطت بسلام، كانت أيضا ‌طائرة عسكرية للتزود بالوقود من طراز كيه.سي-135.

ونشرت الولايات المتحدة عددا كبيرا من الطائرات في الشرق الأوسط ​للمشاركة في عمليات ضد ‌إيران. وتكشف هذه ​الواقعة أن المخاطر لا تقتصر على العمليات ⁠العسكرية فحسب، بل تمتد أيضا إلى عمليات تزويد الطائرات بالوقود في الجو.