ترامب: لا أفكر في السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية لكن قد أغير رأيي

قال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب إن الولايات المتحدة لا تضع ضمن أولوياتها السيطرة على مركز التصدير ⁠في جزيرة خرج الإيرانية، لكنه أوضح أنه قد يغير رأيه.

وذكر ‌ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز ‌بُثت اليوم الجمعة ‌أنه يدرس تخفيف قواعد ‌النقل البحري ‌بموجب قانون جونز، دون ​أن يقدم ‌أي ​تفاصيل أخرى.

وأضاف في ⁠المقابلة التي جرى تسجيلها الليلة ​الماضية "سندرس الأمر.. ⁠سننظر في ⁠كل شيء، وستسير الأمور على ⁠ما يرام".

وتطرق ترامب خلال المقابلة التي استمرت نحو 45 دقيقة إلى الخطط العسكرية، ‌قائلا إن الجيش الأمريكي ​لم يستهدف بعد البنية التحتية لإيران أو مخزوناتها من اليورانيوم.