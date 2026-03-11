ترامب يعد بضمان "مستوى كبير من الأمان" لناقلات النفط في مضيق هرمز

تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء توفير "مستوى كبير من الأمان" لناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز جراء تهديدات إيران.

وقال ترامب "أعتقد أنكم ستشهدون مستوى كبيرا من الأمان، وسيحدث ذلك سريعا جدا"، وذلك في تصريح لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول ما إذا سيضمن سلامة الملاحة في المضيق الذي يمرّ عبره نحو 20 في المئة من الإمدادات العالمية للنفط المنقول بحرا.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، على الإفراج عن أكبر كمية من احتياطيات النفط الطارئة في تاريخها، حيث تعهدت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها بتوفير 400 مليون برميل من النفط من مخزونات الدول الأعضاء.