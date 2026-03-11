مسؤولون أمريكيون: إيران زرعت ألغاماً في مضيق هرمز

قال مسؤولون أمريكيون، إن إيران زرعت ألغاماً في مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، في تصعيد يهدف إلى إغلاق ممر اقتصادي حيوي، مما دفع الرئيس ترامب إلى التهديد برد سريع.

وأضاف المسؤولون ل"وول ستريت جورنال"، إن إيران زرعت أقل من عشرة ألغام في المضيق، وليس من الواضح ما إذا كانت تنوي إضافة المزيد في المدى القريب.

قال محللون إن خطوة إيران تهدف إلى زعزعة استقرار سوق النفط العالمية ونظامها التجاري، مرجحين أن يعيد ترامب النظر في الحرب التي شنها إذا ما ارتفعت أسعار النفط والغاز.

ولدى البنتاغون منذ فترة طويلة خططٌ لكيفية الرد على إغلاق إيران للمضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، وذلك عقب زرع طهران ألغاماً في مياهها المجاورة في ثمانينيات القرن الماضي.

قال ترامب إن البحرية الأمريكية قد ترافق ناقلات النفط الراغبة في عبور المضيق إذا لزم الأمر. وقد توعدت إيران باستهداف السفن الأمريكية.