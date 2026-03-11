ويتكوف: اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يمكن رفعه لدرجة سلاح نووي في 10 أيام

قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في تصريحات لقناة فوكس نيوز، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أن لديها حقاً غير قابل للنقاش في تخصيب اليورانيوم، فيما أبلغتها واشنطن أن لديها حقاً غير قابل للتصرف في منعها من القيام بذلك.

وأضاف ويتكوف أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بامتلاكها 460 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مشيراً إلى أن هذه النسبة يمكن رفعها إلى مستوى السلاح النووي خلال أسبوع إلى عشرة أيام.

كما قال إن الولايات المتحدة دمرت المراكز الرئيسية للتخصيب والتحويل في نطنز وأصفهان وفوردو داخل إيران.