أمريكا تتوعد إيران بأعنف الهجمات اليوم

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن القوات الأمريكية لن تتراجع في هجماتها على الأهداف الإيرانية.

وقال " لن نتراجع حتى تتم هزيمة العدو بصورة كاملة وحاسمة".

وأضاف" على سبيل المثال، اليوم سيكون مجددا أشد أيامنا هجوما على إيران، أكبر عدد من المقاتلين وأكبر عدد من المقاتلات وأكبر عدد من الهجمات، المعلومات الاستخباراتية ستكون أكثر دقة وأفضل من أي وقت مضى".

وأضاف أن الـ24 ساعة الماضية " شهدت أقل عدد من الصواريخ التي تتمكن إيران من إطلاقها حتى الآن".

وقال بيت هيغسيث إن إيران ارتكبت خطأ فادحاً باستهداف جيرانها.

من جهة أخرى ​قال الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان ⁠الأمريكية المشتركة اليوم ‌الثلاثاء إن ‌الجيش الإيراني يقاتل، لكنه ‌ليس ‌أقوى ‌مما كانت ​تتوقع ‌الولايات المتحدة.

وأضاف ​للصحفيين "أعتقد ⁠أنهم ​يقاتلون، ⁠وأنا أحترم ⁠ذلك، ⁠لكنني لا أعتقد أنهم أقوى مما ‌كنا نتصور".

وأشار دان ‌كين إلى أن الجيش ‌سيدرس مجموعة ‌من ‌الخيارات في ​حال ‌صدور ​تكليف ⁠بمرافقة ​السفن عبر ⁠مضيق هرمز.

وتابع: "إذا ⁠كُلّفنا ⁠بالمرافقة، فسننظر في مجموعة الخيارات لتهيئة ‌الظروف العسكرية اللازمة ​للقيام بذلك".