ترامب معلقاً على انتخاب مجتبى خامنئي: "أنا لست مسروراً"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه لم يكن مسرورا بانتخاب مجتبى خامنئي مرشداً أعلى لإيران خلفا لوالده الذي اغتيل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن ترامب قوله ردا على سؤال بشأن خطواته المقبلة بعد انتخاب خامنئي الابن "لن أقول لكم. أنا لست مسرورا".

وكان ترامب قد قال لشبكة "ABC News": "سيحتاج المرشد الجديد إلى موافقتنا. إذا لم يحصل عليها، فلن يدوم طويلا. نريد أن نضمن عدم اضطرارنا للعودة إلى الوراء كل عشر سنوات، في غياب رئيس مثلي لا يفعل ذلك".

وأضاف: "لا أريد أن يضطر الناس للعودة بعد خمس سنوات وتكرار الأمر نفسه، أو الأسوأ من ذلك، السماح لهم بامتلاك سلاح نووي".

وعندما سُئل عما إذا كان سيوافق على شخص له صلات بالنظام السابق، أجاب ترامب: "نعم، سأوافق، لاختيار قائد جيد. هناك العديد من الأشخاص المؤهلين".

كما أشار ترامب إلى أن إيران كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط بأكمله، وألمح إلى أنه منعها من ذلك.

وقال: "إنهم مجرد نمر من ورق. لم يكونوا كذلك قبل أسبوع، صدقوني. كانوا على وشك الهجوم. كانت خطتهم مهاجمة الشرق الأوسط بأكمله، والسيطرة عليه بالكامل".

هذا ولم يستبعد الرئيس الأميركي إرسال قوات خاصة للاستيلاء على اليورانيوم المخصب الإيراني، قائلا: "كل شيء مطروح على الطاولة. كل شيء".

وكان مسؤول كبير في إدارة ترامب قال للصحفيين الأسبوع الماضي إن إيران قد خصبت كمية كافية من اليورانيوم للوصول إلى مواد صالحة لصنع الأسلحة في غضون 10 أيام أو أقل.