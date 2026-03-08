ترامب: مرشد إيران الجديد "لن يستمر طويلاً" من دون موافقتي

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، بأن المرشد الإيراني القادم يجب أن يحظى بموافقته "وإلا لن يدوم طويلا".

وقال ترامب لشبكة "ABC News": "سيحتاج إلى موافقتنا. إذا لم يحصل عليها، فلن يدوم طويلا. نريد أن نضمن عدم اضطرارنا للعودة إلى الوراء كل عشر سنوات، في غياب رئيس مثلي لا يفعل ذلك".

وأضاف: "لا أريد أن يضطر الناس للعودة بعد خمس سنوات وتكرار الأمر نفسه، أو الأسوأ من ذلك، السماح لهم بامتلاك سلاح نووي".

وعندما سُئل عما إذا كان سيوافق على شخص له صلات بالنظام السابق، أجاب ترامب: "نعم، سأوافق، لاختيار قائد جيد. هناك العديد من الأشخاص المؤهلين".

كما أشار ترامب إلى أن إيران كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط بأكمله، وألمح إلى أنه منعها من ذلك.

وقال: "إنهم مجرد نمر من ورق. لم يكونوا كذلك قبل أسبوع، صدقوني. كانوا على وشك الهجوم. كانت خطتهم مهاجمة الشرق الأوسط بأكمله، والسيطرة عليه بالكامل".