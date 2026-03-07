أوباما يهاجم ترامب خلال مراسم تأبين الناشط الحقوقي جيسي جاكسون

انتقد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الرئيس دونالد ترامب بشدة لشنه "هجوما على مؤسساتنا الديموقراطية" أثناء مشاركته في مراسم تأبين الناشط الحقوقي جيسي جاكسون الجمعة.

وانضم أوباما إلى الرئيسين السابقين جو بايدن وبيل كلينتون للمشاركة في مراسم تأبين جاكسون بعد وفاته عن 84 عاما.

وقال أوباما خلال المراسم التي أقيمت في شيكاغو "كل يوم نستيقظ على هجوم جديد على مؤسساتنا الديموقراطية، ونكسة أخرى لفكرة سيادة القانون".

وأضاف "قد يكون مغريا الشعور بالإحباط، والاستسلام للتشاؤم... (لكن) هذا الرجل، القس جيسي لويس جاكسون، يلهمنا لاتخاذ طريق أصعب".

ووصف أوباما جاكسون بأنه "رجل كان يقدم نفسه كل مرة احتاج فيها الفقراء والمحتاجون إلى مدافع، وكل مرة احتاجت فيها البلاد إلى الشفاء".

وتابع "لقد دعانا إلى الإيمان بقدرتنا على تغيير أميركا نحو الأفضل".

وكان جاكسون الذي توفي في 17 فبراير، مقربا من مارتن لوثر كينغ جونيور في الستينات، وبقي صوتا بارزا للأميركيين من أصول إفريقية على الساحة الوطنية لأكثر من ستة عقود.

وأصبح من أبرز المدافعين عن إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وشغل في التسعينات منصب المبعوث الرئاسي الخاص لإفريقيا في عهد بيل كلينتون.

وقد ذهب في مهمات لتحرير السجناء الأميركيين في سوريا والعراق وصربيا.

وأسس ائتلاف "ريمبو بوش"، وهي منظمة غير حكومية مقرها شيكاغو تنشط في الدفاع عن العدالة الاجتماعية. وفي العام 2017، أعلن أنه مصاب بمرض باركنسون الذي وصفه بأنه "تحدٍ جسدي" مع استمراره في القيام بنشاطاته.