أمريكا: الاعتداءات الإيرانية على أهداف مدنية في 12 دولة لن تمر دون رد

أكد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن إيران هاجمت 12 دولة مختلفة منذ أن ​شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عليها في ⁠مطلع الأسبوع، بما في ذلك إطلاق طائرات ​مسيّرة ‌هجومية على أحياء سكنية.

مشدداً على أن «هذا ⁠أمر غير مقبول ولن يمر دون رد». فيما أدانت قطر، بأشد العبارات، الهجوم الإيراني الذي استهدف مباني في مناطق متفرقة من مملكة البحرين الشقيقة، تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية.

وأوضح كوبر، في بيان، أن الولايات المتحدة «ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين للتعامل مع التهديدات التي تستهدف الأبرياء في أنحاء المنطقة».

وأشار إلى أن القوات الإيرانية أطلقت الخميس صواريخ على عدد من دول الخليج و7 طائرات مسيّرة هجومية على أحياء سكنية مدنية في البحرين، من فنادق ومبانٍ، مشدداً على أن «هذا الأمر غير مقبول، ولن يمر دون رد».

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أمس، تدمير 78 صاروخاً و143 طائرة مسيرة، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

وقالت القيادة العامة إن «استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة».

إدانة

وأدانت قطر، أمس، بأشد العبارات، الهجوم الإيراني الذي استهدف مباني في مناطق متفرقة من مملكة البحرين الشقيقة، تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن المباني المستهدفة كانت «تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية، مشاركين ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وأضاف البيان أن أفراد القوات البحرية الأميرية القطرية «بخير ولم تسجل بينهم أي إصابات، وقد اتخذت سفارة دولة قطر لدى مملكة البحرين الإجراءات اللازمة لمتابعة أوضاعهم وتأمين سلامتهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة».

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أكدت أول من أمس على منصة «إكس» أن «العدوان الإيراني يستهدف فندقاً ومبنيين سكنيين في العاصمة المنامة، ووقوع أضرار مادية من دون خسائر في الأرواح»، مشيرة إلى «تمكن الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع بشقة في أحد المبنيين».

طائرات مسيّرة

وفي الكويت، أعلن الدفاع المدني الكويتي، أمس، تعامله مع عدد من البلاغات، نتيجة هجمات صاروخية وطائرات مسيرة اخترقت أجواء البلاد، ومنها بلاغات سقوط شظايا ودوي انفجارات. وكان الجيش الكويتي، قال في بيان إن الدفاعات الجوية تتعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء الدولة.

وأوضح العميد خالد المرشود، مساعد مدير عام الدفاع المدني، أن أصوات دوي الانفجارات التي سُمِعت جاءت نتيجة عمليات التصدي التي جرت في الأجواء، مؤكداً أن الحالة مستقرة حالياً ورجال الأمن يتابعون البلاغات والمستجدات بشكل مستمر.

من جانب آخر، نفت وزارة الداخلية الكويتية، أمس، صحة الرسالة المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواقع الملاجئ التي تزعم صدورها عنها، مؤكدة أنها لا تمت لها بأي صلة.

ودعت الوزارة في بيان، إلى الدخول على رابط إلكتروني للاطلاع على مواقع الملاجئ، مهيبة بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الرسائل مجهولة المصدر. وأشار البيان إلى أن أي معلومات أو إرشادات رسمية سيتم الإعلان عنها حصراً عبر المصادر المعتمدة في الدولة فقط.

3 صواريخ

وفي السعودية، أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، أمس، اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، وأخرى شرق الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض).

وكشف اللواء الركن تركي المالكي، أمس، عن اعتراض وتدمير صاروخ من نوع «كروز» شرق الخرج، و3 طائرات مسيّرة شرق منطقة الرياض، ورابعة شمال شرقي العاصمة. كما أعلن المتحدث باسم الوزارة، مساء أمس، اعتراض وتدمير صاروخ من نوع «كروز» شرق الخرج.

توافق أوروبي

في غضون ذلك، قال عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي، في مقابلة مع «سي إن بي سي» عربية، إن اجتماع دول المجلس مع الاتحاد الأوروبي أسفر عن توافق أوروبي للتنديد بالهجمات على دول الخليج.

موضحاً أن هناك مخاوف أوروبية أيضاً من تهديد إمدادات النفط وارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات، إلى جانب تقدير أوروبي للجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لإجلاء الرعايا الأوروبيين.

وقف الهجمات

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تتحرك حالياً داخل مجلس الأمن لإقناع الأعضاء بتمرير قرار يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج، مؤكداً أن الأولوية القصوى بالنسبة للدول الخليجية هي وقف هذه الهجمات وحماية المدنيين. وأكد العويشق أن قرار إنهاء الحرب لا يعود لدول مجلس التعاون، بل للأطراف الرئيسية في الصراع وهي: الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

