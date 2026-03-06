«الشيوخ الأمريكي» يدعم ترامب في شن هجمات على إيران

أيد جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي الحملة العسكرية، التي أمر الرئيس دونالد ترامب بشنها على إيران، وصوتوا لعرقلة مشروع قرار من الحزبين، كان ​يهدف إلى وقف الحرب واشتراط الحصول على تفويض من الكونغرس قبل شن أي أعمال قتالية.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 لصالح عدم المضي قدماً في مشروع القرار.

وفي أحدث مسعى من الديمقراطيين وعدد قليل من الجمهوريين لوقف نشر القوات في الخارج في عهد ترامب، قال مؤيدو مشروع القرار، إن الخطوة تهدف إلى استعادة مسؤولية ‌الكونغرس في إعلان الحروب، كما ينص عليها الدستور ​الأمريكي.

ورفض المعارضون ⁠ذلك، مؤكدين ​أن ⁠إجراء ترامب قانوني، ويقع ضمن صلاحياته بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحماية الولايات المتحدة عبر إصدار أوامر بتنفيذ هجمات محدودة، واتهموا مؤيدي القرار بتعريض القوات الأمريكية للخطر.

وقال السيناتور الجمهوري، جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في خطاب عارض فيه مشروع القرار: «هذه ليست حرباً أبدية، بل ليست حتى ⁠قريبة من ذلك. هذا سينتهي بسرعة كبيرة جداً».