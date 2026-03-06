ترامب: على هرتسوغ العفو عن نتانياهو وإلا سأفضحه

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بمنح عفو فوري لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، واصفاً امتناع هرتسوغ عن اتخاذ القرار بأنه وصمة عار، ومهدداً «بفضحه».

وفي مقابلة هاتفية مع القناة الـ12 الإسرائيلية، قال ترامب، إن هرتسوغ تعهد له خمس مرات بأنه سيصدر عفواً عن نتانياهو، لكنه لم يفِ بذلك.وأضاف ترامب «لا أريد أن يكون هناك شيء يشغل بال بيبي (نتانياهو) سوى الحرب مع إيران».وقال الرئيس الأمريكي:

«هرتسوغ وصمة عار، قولوا له إنني سأفضح أمره».وأشار ترامب إلى أنه بحث ملف العفو مع هرتسوغ على مدى عام كامل، قائلاً: «إنه يمسك بهذا الأمر فوق رأس بيبي منذ عام. قلت له إنني لن ألتقيه إذا لم يمنح العفو».