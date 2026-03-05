ترامب: إيران تهاجم دولاً لا علاقة لها بما يحدث وندعم هجوم الأكراد عليها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم شن الأكراد هجوماً على إيران، مشيراً إلى أن ذلك أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام به.

وقال الرئيس الأمريكي، إن إيران تهاجم دولاً لا علاقة لها بما يحدث وتستهدف المناطق المدنية فقط، مضيفاً أن ضربة أخرى وجهت اليوم للقيادة الجديدة.

وأكد الرئيس الأمريكي في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أن الكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة، مضيفاً أن إدارته سترى ما سيحدث في إيران لكن عليها أولاً القضاء على الجيش.

وأوضح ترامب أن أسوأ سيناريو هو ضرب إيران ثم يستولي شخص ما على السلطة بنفس سوء الشخص السابق، لكنه لم يستبعد أن شخصاً من الداخل قد يكون أكثر ملاءمة لإيران.