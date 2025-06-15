استهداف سياسي.. مقتل تشريعية أمريكية وزوجها في مينيسوتا

قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، إن الرئيسة السابقة لمجلس النواب في الولاية ميليسا هورتمان وزوجها قتلا في إطلاق نار بدافع سياسي. كما جُرح برلماني آخر في هجمات أمس السبت. وقال والز في مؤتمر صحفي: يجب علينا جميعاً، في مينيسوتا وفي جميع أنحاء البلاد، أن نقف ضد جميع أشكال العنف السياسي .. سيُحاسب المسؤولون عن هذا الحادث.

وتم التعرف على النائب المصاب، وهو السيناتور في مجلس ولاية مينيسوتا جون هوفمان، العضو في الحزب الديمقراطي، والذي انتخب لأول مرة في عام 2012. ويدير هوفمان شركة هوفمان للاستشارات الاستراتيجية، وهي شركة استشارية، وكان قد شغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مدارس أنوكا-هينيبين، وهو أكبر مجلس مدرسي في ولاية مينيسوتا.