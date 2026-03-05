البيت الأبيض: النظام في إيران يتمّ سحقه

يرى البيت الأبيض الأربعاء أنّ النظام في إيران "يتم سحقه كليا" في اليوم الخامس من الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

واتسع التصعيد بشكل غير مسبوق في الشرق الأوسط وأبعد، فقد أعلنت واشنطن إغراق فرقاطة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا ما أسفر عن مقتل العشرات من بحارتها، واعترض حلف شمال الأطلسي صاروخا أطلق من إيران كان في طريقه إلى تركيا، وكثّفت إسرائيل ضرباتها في لبنان حيث بدأت تتوغل براً في جنوبه.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن "النظام في إيران يتم حاليا سحقه كليا" على وقع الضربات الأميركية الإسرائيلية غير المسبوقة.

وردا على سؤال عن دور واشنطن في مرحلة ما بعد الحرب، قالت "أعتقد أن الرئيس يدرس هذا الأمر بجدية ويناقشه مع مستشاريه وفريقه للأمن القومي".

وتواصلت الغارات الكثيفة على طهران. وهزّها انفجار قوي ليل الأربعاء، بحسب صحافيين في فرانس برس.

وتحدثت وسائل إعلام محلية كذلك عن دوي انفجارات في مدن عدة في مختلف أنحاء إيران، منها بندر عباس (جنوب)، وتبريز (شمال غرب).

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشنّ موجة غارات جديدة على العاصمة الإيرانية، بعد ساعات من قصفه مجمعا عسكريا يضم مراكز قيادة للحرس الثوري، وفيلق القدس وقوات التعبئة التابعة له.

وأعلنت إسرائيل والولايات المتحدة أن كثافة الضربات تؤدي الى تراجع الاطلاقات الصاروخية الإيرانية.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال دان كين أن وتيرة إطلاق إيران الصواريخ البالستية شهدت تراجعا حادا "بنسبة 86% مقارنة بأول أيام القتال"، وأن الهجمات بالطائرات المسيّرة "انخفضت بنسبة 73 بالمئة مقارنة بالأيام الأولى".

بدوره قال المتحدث العسكري الإسرائيلي نداف شوشاني للصحافيين "قمنا بتعطيل نحو 300 منصة إطلاق صواريخ بالستية. ونعتقد أن عملياتنا ضد تلك المنصات وضد مخزوناتها تجعلنا نشهد تراجعا في كمية الصواريخ التي تُطلق كل يوم".