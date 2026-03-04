الجيش الأميركي يعلن ضرب ألفي هدف وإغراق 17سفينة إيرانية

أعلن قائد القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" المسؤولة عن الشرق الأوسط، إن الجيش الأميركي ضرب ألفي هدف تقريبا حتى الآن في إيران كجزء من أكبر حشد للقوة النارية في المنطقة.

وقال قائد "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر في رسالة مصورة "ضربنا قرابة ألفي هدف بأكثر من ألفي ذخيرة، لقد أضعفنا الدفاعات الجوية الإيرانية بشدة ودمرنا المئات من الصواريخ البالستية الإيرانية وقاذفاتها والطائرات المسيرة".

وأضاف ‌كوبر ​في ⁠مقطع فيديو ​نشر ⁠على إكس "اليوم، ⁠لا توجد ⁠سفينة إيرانية واحدة تبحر في الخليج العربي ‌أو مضيق هرمز ​أو خليج عمان، يتم إغراق البحرية الإيرانية بشكل جماعي حيث تم إغراق 17 سفينة من بينها غواصة واحدة".

وختم قائلاً: "نحن نواصل شن الضربات على إيران على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".