ترامب يتوعد إيران: الضربة الكبرى لم تأتِ بعد

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران خلال مقابلة هاتفية مع سي إن إن، إيران مؤكداً أن الجيش الأميركي يوجّه «ضربات قوية للغاية»، مشدداً على أن «الموجة الكبرى» لم تبدأ بعد.

وقال ترامب إن العمليات تسير وفق ما هو مخطط لها، مضيفاً: «نحن نضربهم بقوة شديدة، الأمور تسير بشكل جيد جداً. لدينا أعظم جيش في العالم، ونحن نستخدمه».

ورداً على سؤال بشأن المدة التي قد تستغرقها الحرب، قال ترامب: "لا أريد أن أراها تستمر طويلاً، كنت أعتقد دائماً أنها ستكون أربعة أسابيع، ونحن متقدمون قليلاً على الجدول الزمني".

وعن مساعدة أمريكا للإيرانيين على استعادة السيطرة على بلدهم من النظام، قال: "نعم، بالفعل. لكن في الوقت الحالي نريد من الجميع البقاء في الداخل. الوضع غير آمن".

وقال ترامب: "لم نبدأ حتى الآن في ضربهم بقوة حقيقية، الموجة الكبرى لم تحدث بعد، الموجة الكبيرة قادمة قريباً".

وقال ترامب إن "أكبر مفاجأة حتى الآن" كانت الهجمات الإيرانية على دول عربية في المنطقة.

وأشار إلى أن الإيرانيين خسروا "الكثير على مستوى القيادة" نتيجة الضربات الأولى.

وأضاف أنهم "أظهروا قدراً من الغرور" حين اجتمعوا في مكان واحد، معتقدين أنهم غير قابلين للرصد.

ووصف العملية العسكرية الحالية بأنها جزء من حملة طويلة الأمد للقضاء على التهديد الإيراني.