ترامب لا يستبعد إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك بوست"، أنه لا يستبعد إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران "إذا لزم الأمر".

وقال ترامب: "لستُ متردداً بشأن إرسال قوات برية - كما يقول كل رئيس، 'لن تكون هناك قوات برية'. أنا لا أقول ذلك. أقول 'ربما لا نحتاج إليهم'، أو 'إذا لزم الأمر'".

كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الاثنين، أن واشنطن لم ترسل أي قوات إلى داخل إيران في إطار الهجوم المشترك الذي تشنّه مع إسرائيل، لكنه شدد على جاهزيتها للذهاب إلى أبعد ما يمكن في المعركة، مشيرا إلى أنّ الحرب التي بدأت السبت قد تستمر نحو ستة أسابيع.