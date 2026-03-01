الجيش الأمريكي يعلن عن قتلى وجرحى بين جنوده في الحرب على إيران

قتل ثلاثة أميركيين وأصيب خمسة آخرون بجروح بالغة في إطار العملية العسكرية ضد إيران، وفق ما أفادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأحد، في إعلان هو الأول عن ضحايا أميركيين.

ولم تدل القيادة في بيانها عبر منصة إكس بتفاصيل إضافية عن هويات القتلى أو أماكن وجودهم، مكتفية بالقول إنهم من "أفراد القوات الأميركية".

وقالت "سنتكوم" إن "الوضع متقلب، لذلك احتراما للعائلات، سنحجب أي معلومات إضافية، بما في ذلك هوية المحاربين الذين سقطوا في القتال، حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم".

وأضافت أن عدة عناصر آخرين أصيبوا بجروح "طفيفة" جراء الشظايا وبارتجاجات دماغية، وتجري "إعادتهم الى الخدمة".

وكان الرئيس دونالد ترامب نبّه السبت الى أنه من المتوقع سقوط قتلى في صفوف القوات المسلحة الأميركية.

وقال ترامب "قد يضحي أبطال أميركيون شجعان بأرواحهم، وقد نتكبد خسائر. يحدث ذلك كثيرا في الحروب، لكننا لا نفعل هذا من أجل الحاضر، بل من أجل المستقبل. إنها مهمة نبيلة".

ولم يدل ترامب الذي يمضي عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه بفلوريدا، بأي تعليق عقب الاعلان عن مقتل الثلاثة.

وأجرى الرئيس الأميركي سلسلة مقابلات مع وسائل إعلام محلية نشرت الأحد.

وقال لشبكة فوكس نيوز إنّ "48 مسؤولا" إيرانيا قُتلوا حتى الآن، مشيرا إلى ان هذه العمليات "تتقدم بسرعة".

وأفادت الصحافية التي تحدثت إليه، في منشور على منصة إكس، بأنّه قال في مقابلته مع القناة "الأمور تتقدم بسرعة. لا أحد يصدق أننا نجحنا. تمّ القضاء على 48 مسؤولا دفعة واحدة".

وتحدث ترامب عبر منصته تروث سوشال بعد الإعلان عن مقتل الأميركيين، من دون أن يتطرق الى هذه المسألة.