ترامب يعيّن جيمسون غرير ممثلاً للتجارة الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنّع عيّن المحامي جيمسون غرير ممثلاً للتجارة الأميركية، المنصب الرئيسي في تنفيذ الأجندة الاقتصادية للإدارة المقبلة.

وقال ترامب في بيان إنّ غرير الذي شغل في ولايته الأولى منصب كبير موظفي الممثل التجاري في حينه روبرت لايتهايزر قد "أدّى دوراً رئيسياً خلال ولايتي الأولى في فرض الرسوم الجمركية على الصين وسواها لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة".

ونوّه الرئيس المنتخب كذلك بخبرة غرير وقدرته على المساهمة في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعدما توعّد الرئيس المنتخب جارتيه بفرض رسوم جمركية باهظة عليهما منذ اليوم الأول لتسلمه السلطة.

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيين غرير الذي يُعتبر من أنصار السياسة التي اعتمدها لايتهايزر في فرض رسوم جمركية باهظة على الصين في ولاية ترامب الأولى، فسيتولى هذا المحامي المتخصص بالقانون التجاري الدولي مسؤولية تنفيذ سياسة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية والتفاوض على اتفاقات تجارية.

وتشكّل زيادة الرسوم الجمركية التي غالبا ما وصفها بأنها "عبارته المفضلة" خلال حملته الانتخابية، إحدى الركائز الأساسية لسياسة الرئيس المنتخب الاقتصادية المقبلة. ولا يتردد ترامب في الإشارة إلى إثارة حروب تجارية ولا سيما مع الصين بدأها خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض.

وفي حينه برّر ترامب تلك السياسة باختلال الميزان التجاري بين البلدين وبالممارسات التجارية الصينية التي اعتبرها غير نزيهة، متهما بكين بسرقة الملكية الفكرية.

وردّت الصين يومها بفرض رسوم جمركية كانت لها تداعيات سلبية على المزارعين الأميركيين خصوصا.