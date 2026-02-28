ترامب يوجه الحكومة الأمريكية بإيقاف التعامل مع شركة "أنثروبك"

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توجيهات رسمية تقضي بوقف فوري لاستخدام الحكومة الفيدرالية لتقنيات شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبك"، في تصعيد غير مسبوق بين السلطات الأمريكية وشركة تقنية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

جاء القرار بعد تصعيد حاد في الخلاف بين وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) و"أنثروبك" حول شروط استخدام نموذج الشركة للذكاء الاصطناعي المعروف باسم "كلودي"، الذي رفضت الشركة إزالة الضمانات الأمنية المتعلقة باستخدامه في الأسلحة الذاتية أو المراقبة الجماعية.

وقالت مصادر حكومية إن الشركة رفضت الامتثال لمطالب وزارة الدفاع بمنح الوصول الكامل وغير المقيد لتقنيتها، ما دفع ترامب لوصف موقفها بأنه يعرّض الأمن القومي للخطر ويضع حياة الجنود الأمريكيين في خطر، بحسب تصريحات مسؤولين.

وأعرب ترمب عن عدم رضاه عن تعامل "أنثروبك" مع الحكومة، مؤكداً أن السلطة العسكرية والتنفيذية لتقرير كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الجيش تقع حصرياً بيد القيادة الأمريكية وليس بيد أي شركة خاصة، مشدداً على أن «لا شركة متطرّفة أو غير مسؤولة يمكن لها أن تحدد كيف نفعل ذلك».

وجاء في تدوينة للرئيس الأمريكي على منصته "تروث سوشيال" أيضاً أن جميع الوكالات الفيدرالية ستتوقف فوراً عن استخدام تقنيات "أنثروبك"، مع منح فترة انتقالية للانسحاب الكامل خلال الأشهر الستة المقبلة. وأشار ترمب إلى أن الشركة يجب أن تتعاون خلال هذه الفترة، محذراً من عواقب قانونية ومدنية إذا لم تمتثل.