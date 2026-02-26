لقاء أميركي أوكراني في جنيف تمهيداً لمحادثات جديدة مع روسيا

يلتقي المفاوض الأوكراني رستم عمروف الخميس في جنيف المبعوثَين الأميركيَّين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على مشارف محادثات ثلاثية جديدة مرتقبة مع الروس في مارس سعيا لإنهاء الحرب التي دخلت الثلاثاء عامها الخامس.

ويعقد اللقاء بعد هجمات ليلية جديدة على أوكرانيا، لا سيما في كييف حيث أفادت صحافية في وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات في وسط العاصمة بعد تحذير السلطات من غارات جوية روسية، فيما استهدفت أيضا مدن كبرى أخرى مثل خاركيف وزابوريجيا وكريفيي ريغ، وفق مسؤولين محليّين.

وعشية المحادثات، جرى اتصال بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأعلن زيلينسكي بعد ذلك أن مكالمته مع ترامب "تناولت القضايا التي سيناقشها ممثلونا غدا في جنيف خلال الاجتماع الثنائي، وكذلك التحضيرات للاجتماع المقبل لفرق التفاوض الكاملة بصيغة ثلاثية في بداية مارس".

وتوقّع زيلينسكي أن يشكل هذا الاجتماع "فرصة لنقل المحادثات إلى مستوى القادة"، وقال إن ترامب "يؤيد هذا التسلسل للخطوات. إنها الطريقة الوحيدة لحل كل القضايا المعقدة والحساسة وإنهاء الحرب".

وقال مستشار الرئاسة دميترو ليتفين إن المكالمة استمرت "نحو 30 دقيقة".

وذكر زيلينسكي أن المبعوثَين الأميركيَّين شاركا في الاتصال.

من جهتها، أعلنت روسيا أن مبعوث الكرملين للشؤون الاقتصادية كيريل ديميترييف سيتوجّه إلى جنيف الخميس "لمواصلة المفاوضات مع الأميركيين بشأن القضايا الاقتصادية"، وفق ما أوردت وكالة تاس الروسية الرسمية نقلا عن مصدر.

وسبق أن التقى ديميترييف مرارا مبعوثَي ترامب لبحث المفاوضات الجارية بحثا عن مخرج للحرب في أوكرانيا.