ترامب يحطم الرقم القياسي لأطول خطاب عن حالة الاتحاد

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطول خطاب عن حالة الاتحاد على الإطلاق الثلاثاء، محطماً الرقم القياسي الذي سجله بيل كلينتون عام 2000 والبالغ ساعة و20 دقيقة.

كما حطم الرئيس الجمهوري رقمه القياسي لخطاب رئاسي أمام الكونغرس البالغ ساعة و40 دقيقة الذي سجله في مارس الماضي عندما ألقى خطاباً سنوياً لا علاقة له بحالة الاتحاد.

وتفاخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنجازاته الاقتصادية خلال خطابه السنوي ​عن حالة الاتحاد، وقال إنه دشن "عصراً ذهبياً" في محاولة منه لإضفاء هالة من النجاح في ‌لحظة حرجة تمر ​بها رئاسته.

واستجابة لدعوات زملائه في الحزب الجمهوري الذين يواجهون انتخابات التجديد النصفي الصعبة في نوفمبر ، ركز ترامب خلال الساعة الأولى من خطابه الذي بثه التلفزيون على الاقتصاد، قائلا إنه كبح جماح التضخم، ورفع سوق الأسهم إلى مستويات قياسية، ووافق على تخفيضات ضريبية شاملة، وخفض أسعار الأدوية.

وقال بعد صعوده إلى المنصة وسط هتافات "أمريكا، أمريكا" من أعضاء الكونجرس المنتمين للحزب الجمهوري بينما التزم الديمقراطيون الصمت التام "أمتنا عادت .. أكبر ⁠وأفضل وأغنى وأقوى من أي وقت مضى".

يحمل الخطاب أهمية بالغة بالنسبة لترامب في ظل تراجع شعبيته وتزايد المخاوف بشأن إيران ومعاناة الأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر .

رغم إعلان ترامب أن التضخم "يتراجع بشدة"، لا تزال أسعار المواد الغذائية والإسكان والتأمين والمرافق أعلى بكثير مما ‌كانت عليه قبل بضع سنوات.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، بينما تسارعت وتيرة التضخم.