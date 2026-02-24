بين ترامب وأوباما.. هل توجد حضارات متقدمة خارج الأرض؟

شهدت منصات التواصل الأمريكية في الأيام الماضية انتشاراً لنص خطاب مسرب يقال إنه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويعتزم إلقاءه في مؤتمر عالمي، يعلن فيه عن وجود كائنات فضائية وعلاقات سرية مع حضارات خارج الأرض.

الخطاب المزعوم يتضمن تفاصيل تاريخية عن حادثة "رووزويل" عام 1947 واتصالاً حكومياً طويل الأمد مع “صانعي المركبة”، ويعد بتعاون مع هذه الكائنات من أجل السلام على الأرض.

هذه الروايات تنتشر بكثافة في مجموعات وصفحات غير رسمية على الشبكات الاجتماعية ومنتديات، وتُقدّم أحياناً بنبرة درامية أو تآمرية، لكنها ليست مدعومة بمصادر موثوقة أو أي وثائق رسمية من الجهات الأمريكية المعنية.

ترمب أعلن فعلياً، وفق تقارير صحفية، أنه وجّه البنتاغون وبقية الوكالات الحكومية لبدء مراجعة ونشر السجلات والملفات المتعلقة بالحياة خارج الأرض، والأجسام الطائرة المجهولة (UFO)، والظواهر الجوية غير المعرّفة (UAP)، وأي معلومات مرتبطة بهذه القضايا المثيرة جداً للفضول العام، عبر منشور على منصته "تروث سوشيال"، وأكّد أنه يلبي «الاهتمام الشعبي الكبير بهذه المسائل».

وجاء هذا الإعلان بعد تصريحات للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في بودكاست حديث؛ قال فيها إن الكائنات الفضائية «قد تكون موجودة لأنه في الكون الكبير جداً من غير المستبعد وجود حياة خارج الأرض»، لكنه أوضح أنه لم يرَ أي دليل على وجود اتصال أو زيارات فعلية.

وذكرت تقارير صحفية أن أرشيفاً ضخماً يضم عدداً كبيراً من الملفات الحكومية الأميركية التي رفعت عنها السرية حول الكائنات الفضائية والأجسام المجهولة اختفى بعد يوم واحد من إصدار الرئيس دونالد ترامب أمراً بالإفراج عن جميع الوثائق.

وحذفت بيانات الخادم الرئيسي لموقع "ذا بلاك فولت"، ما أسفر عن اختفاء مئات الغيغابايتات من الملفات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة ومشاريع وكالة الاستخبارات المركزية التي رفعت عنها السرية.

وفي ردّ رسمي على ما يُتداول، نفى البيت الأبيض أن يكون هناك خطاب رسمي معدّ يتم تداوله حول إعلان وجود كائنات فضائية. المتحدث باسم البيت الأبيض قال ببساطة إن الحديث عن خطاب كهذا «سيكون خبراً جديداً بالنسبة لي»، مما يشير إلى أنه لا يوجد شيء معتمد رسمياً حتى الآن.