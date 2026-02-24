إعلام إسرائيلي: 12 مقاتلة أمريكية تقلع من بريطانيا نحو الشرق الأوسط

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بنقل 12 مقاتلة أمريكية من طراز F-22 من قواعد في المملكة المتحدة باتجاه منطقة الشرق الأوسط في تحرك لافت يعكس تصاعداً في الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة.

وكان تقرير حديث لصحيفة "واشنطن بوست" كشف عن بلوغ التحشيدات العسكرية الأمريكية أوجها في أوروبا والشرق الأوسط، وذلك بعد تصاعد التوترات الإقليمية والعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران.

يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع جولة مفاوضات أمريكية إيرانية تستضيفها جنيف، ويهدف إلى إرسال رسائل واضحة إلى طهران، بأن عليها فعل اللازم لتجنب ضربة عسكرية؛ قد تكون خاطفة لأهداف بعينها، وربما تكون واسعة النطاق.