الإمارات ترحب باعتماد قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة

رحبت دولة الإمارات، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.

وأكدت دولة الإمارات، استمرار دعمها لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة، والمضي قدماً في المسار المؤدي إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

وقد شاركت دولة الإمارات في رعاية القرار وصوتت لمصلحته.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت وبأغلبية الأصوات، قراراً دولياً جديداً يطالب، وبشكل عاجل، بالوقف الفوري غير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة، كما طالبت إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، بالإنهاء الفوري لحصارها لقطاع غزة وفتح جميع المعابر الحدودية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع.

وفي دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة التي عقدتها الجمعية العامة، في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي مؤخراً في اعتماد مشروع قرار مماثل قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس، صوتت 149 دولة من مجموع 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة لمصلحة القرار، في حين اعترضت عليه 12 دولة، كما امتنعت 19 دولة عن التصويت.

ويؤكد القرار الدولي الجديد، على ضرورة التزام أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية السكان المدنيين، ودعا جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفي الأمم المتحدة.

ويطالب القرار أطراف النزاع في غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبالتيسير الفوري والدائم لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمعدات والمأوى، وتوفير مياه الشرب النظيفة، بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.

كما يرفض القرار رفضاً قاطعاً أي محاولات للتغيير الديموغرافي في قطاع غزة والضفة الغربية، ويدين جميع خطط التهجير القسري الفردي أو الجماعي.

كما يطالب أيضاً إسرائيل بالوقف الفوري لبناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة للحفاظ على وحدة أراضي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لضمان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

وشدد رئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ، في كلمة ألقاها قبيل إجراء التصويت على القرار، شدد على ضرورة ما أسماه بأهوال غزة بعد 20 شهراً من الحرب.

الالتزام بالميثاق

وقال: إنه على الرغم من إلحاح هذه المسألة، إلا أن مجلس الأمن الدولي لا يزال مشلولاً بشأن هذه القضية، وغير قادر على الوفاء بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وأضاف أنه من غير المقبول أن يستمر قتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، دون نهاية تلوح في الأفق، وأن يستمر احتجاز الرهائن، وأن يُحرم المدنيون عمداً من الطعام والماء والدواء، وأن يستمر تهجيرهم قسراً.

ولفت يانغ إلى أن الجمعية العامة وممثلي الدول الأعضاء فيها مدعوون اليوم إلى التحرك من أجل ترجمة التزامها بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والعدالة، والكرامة وقيمة كل إنسان، إلى عمل هادف على أرض الواقع، مؤكداً على أن كل هذه القيم ليست مجرد مُثُل عليا فحسب، بل هي أساس الأمل والسلام.

واختتم رئيس الجمعية العامة مداخلته بالإعراب عن تطلعه لاجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ حل الدولتين المزمع عقده في نيويورك الأسبوع المقبل، معتبراً أنه فرصة للدول لإظهار تصميمها على تحقيق السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.