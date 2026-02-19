لماذا يسعى "جي.بي مورغان" لتقديم خدمات مصرفية لمجلس ترامب للسلام؟

​نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس ‌عن ​مصادر مطلعة أن جيه.بي مورجان يجري محادثات لتقديم خدمات مصرفية إلى مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة وهو مؤسسة مكلفة بإعادة إعمار غزة.

وأضاف التقرير أن ⁠البنك ناقش تقديم خدمات مثل تسهيل المدفوعات من وإلى المجلس.

يأتي تقرير الصحيفة وسط استمرار ‌التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجيه.‌بي مورجان، إذ ‌يواجه البنك ورئيسه جيمي ديمون دعوى قضائية بقيمة خمسة ​مليارات دولار ‌رفعها ترامب ​الشهر الماضي، متهما أكبر بنك ⁠في البلاد وديمون بإغلاق العديد من حساباته وحسابات شركاته لأسباب سياسية.

ومن المقرر أن ​يترأس ⁠ترامب ⁠أول اجتماع لمجلس السلام في وقت لاحق اليوم الخميس، ومن المتوقع حضور وفود من ⁠47 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

واقترح ترامب لأول مرة إنشاء مجلس السلام في سبتمبر أيلول 2025. والهدف من هذا المجلس هو الإشراف على الحكم المؤقت لغزة، ‌ثم قال ترامب بعد ذلك إن اختصاص المجلس سيتوسع ​فيما بعد لتناول نزاعات في أنحاء العالم، وهي خطوة يرى بعض الخبراء أنها تقوض دور الأمم المتحدة.