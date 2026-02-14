واشنطن تعلن إنجاز نقل سجناء «داعش» من سوريا إلى العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أمس، أنها أنجزت نقل أكثر من خمسة آلاف سجين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، بعد عملية استغرقت ثلاثة أسابيع.

وأوضحت القيادة في بيان أن «مهمة النقل التي استغرقت 23 يوماً بدأت في 21 يناير، نقلت خلالها القوات الأمريكية بنجاح أكثر من 5700 مقاتل بالغ من الذكور في تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى العراق».

وقالت القيادة المركزية إنها أكملت مهمة النقل في 12 فبراير، لافتة إلى أن الهدف من هذه العملية «ضمان بقاء معتقلي تنظيم داعش داخل مراكز احتجاز».

وأشاد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية، بفريق القوات المشتركة الذي أنجز «هذه المهمة الصعبة للغاية براً وجواً».

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنقل نحو سبعة آلاف سجين. وكان مصدر أمني عراقي أفاد لوكالة فرانس برس الأربعاء أن مئات الأجانب، من بينهم أوروبيون، من ضمن هؤلاء السجناء.

وأوضح أن الغالبية العظمى منهم سوريون بينما يحمل نحو 900 جنسيات دول أوروبية وآسيوية أو أسترالية.

وأعلنت السلطات العراقية فتح تحقيقات بحقهم، علماً أن العراق سبق أن أصدر في السنوات الماضية أحكاماً بالسجن والمؤبد والإعدام على مئات الأشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.