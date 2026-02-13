أميركا.. أكبر حاملة طائرات في العالم تتجه إلى الشرق الأوسط

قال شخص مطلع على الخطط يوم الخميس إن أكبر حاملة طائرات في العالم تلقت أوامر بالإبحار من البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.

ومن شأن تحرك الحاملة "يو إس إس جيرالد آر فورد"، الذي أوردته صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، أن يضع حاملتي طائرات وسفنهما الحربية المرافقة في المنطقة، مع زيادة ترامب للضغوط على إيران لإبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التحركات العسكرية.

وكانت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وثلاث مدمرات يمكنها إطلاق صواريخ موجهة قد وصلت إلى الشرق الأوسط قبل أكثر من أسبوعين.