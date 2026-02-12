مسؤولون أمريكيون: ترامب يطلق خطة بمليارات الدولارات لغزة خلال اجتماع «مجلس السلام»

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن دونالد ترامب سيعلن، خلال الاجتماع المرتقب لما يُعرف بـ«مجلس السلام» الأسبوع المقبل، خطة تمويل لقطاع غزة تُقدّر بمليارات الدولارات، إلى جانب تقديم إحاطة تفصيلية حول ترتيبات قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها هناك.

وبحسب المسؤولين، من المتوقع أن تشارك في الاجتماع وفود تمثل ما لا يقل عن عشرين دولة، بينها عدد من الرؤساء وكبار القادة، في إطار حشد دعم سياسي وأمني واسع للمبادرة.

كما رجّح المسؤولون أن يتضمن الإعلان تأكيدات بشأن مساهمات عسكرية من عدة دول، عبر إرسال آلاف الجنود للمشاركة ضمن قوة الاستقرار، بما يعزز الجهود الرامية إلى تثبيت الأمن وتهيئة الظروف لمرحلة إعادة الإعمار.