محاكمة تاريخية تتهم شركات التواصل الاجتماعي بإدمان الأطفال على منصاتها

تواجه أكبر شركات التواصل الاجتماعي في العالم عدة محاكمات تاريخية هذا العام، تسعى إلى تحميلها مسؤولية الأضرار التي تلحق بالأطفال الذين يستخدمون منصاتها. وقد بدأت المرافعات الافتتاحية في إحدى هذه المحاكمات في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا يوم الاثنين.

تواجه شركة ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، ويوتيوب التابعة لشركة جوجل، دعاوى قضائية تتهم منصتيهما بتعمد إدمان الأطفال وإلحاق الضرر بهم، أما تيك توك وسناب شات، اللتان كانتا مذكورتين في الدعوى القضائية الأصلية، فقد توصلتا إلى تسوية بمبالغ لم يُفصح عنها .

تحدث المحامي بول شميدت عن الخلاف داخل المجتمع العلمي حول إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتقد البعض أنه غير موجود أو أن الإدمان ليس الطريقة الأنسب لوصف الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي.

ألقى مارك لانيير البيان الافتتاحي للمدعين أولاً، قال فيه إن القضية "سهلة كسهولة الأبجدية"، والتي قال إنها ترمز إلى "إدمان عقول الأطفال". ووصف ميتا وجوجل بأنهما "اثنتان من أغنى الشركات في التاريخ" اللتان "هندستا الإدمان في عقول الأطفال".

قدّم للمحلفين مجموعة كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية والوثائق والدراسات التي أجرتها شركتا ميتا ويوتيوب، بالإضافة إلى شركة جوجل، الشركة الأم ليوتيوب.

وشدد على نتائج دراسة أجرتها ميتا بعنوان "مشروع ميست"، حيث استطلعت آراء ألف مراهق وأولياء أمورهم حول استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح لانيير أن النتيجتين الرئيسيتين هما: أن الشركة كانت على دراية بأن الأطفال الذين مروا بتجارب مؤلمة، كالصدمات النفسية والتوتر، كانوا أكثر عرضة للإدمان؛ وأن إشراف الوالدين وضوابطهم لم يكن لها تأثير يُذكر.

كما عرض وثائق داخلية لشركة جوجل تشبه بعض منتجات الشركة بالكازينو، ومراسلات داخلية بين موظفي شركة ميتا قال فيها أحدهم إن إنستجرام "يشبه المخدرات" وأن الموظفين "بشكل أساسي مروجين لها".

محور القضية

تتمحور قضية لوس أنجلوس حول شابة تبلغ من العمر 20 عامًا، لم يُكشف عن اسمها الكامل سوى الأحرف الأولى "KGM"، والتي قد تحدد قضيتها مسار آلاف الدعاوى القضائية المماثلة ضد شركات التواصل الاجتماعي. وقد تم اختيارها هي واثنين من المدعين الآخرين للمشاركة في محاكمات تجريبية، تُعتبر بمثابة قضايا اختبارية لكلا الطرفين لمعرفة مدى قوة حججهما أمام هيئة المحلفين.

خصص لانيير جزءًا من حديثها للحديث عن طفولتها، وركزت بشكل خاص على شخصيتها قبل استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي، قائلةً إن والدتها كانت تصفها بأنها "شرارة إبداعية" في صغرها.

وأضاف لانيير أنها بدأت استخدام يوتيوب في سن السادسة وإنستغرام في سن التاسعة. وقبل تخرجها من المدرسة الابتدائية، كانت قد نشرت 284 مقطع فيديو على يوتيوب.

قال لانيير إن محامي الشركات سيحاولون إلقاء اللوم على الطفلة الصغيرة ووالديها في الفخ الذي نصبوه لها، في إشارة إلى المدعية. كانت قاصراً عندما أدمنت منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم أنها أثرت سلباً على صحتها النفسية، مضيفاً على الرغم من الموقف العلني لشركة ميتا ويوتيوب وهو أنهما تعملان على حماية الأطفال وتطبيق ضمانات لاستخدامهم للمنصات، فإن وثائقهما الداخلية تُظهر موقفًا مختلفًا تمامًا، مع إشارات صريحة إلى الأطفال الصغار باعتبارهم جمهورهما المستهدف.

كما أجرى لانيير مقارنات بين شركات التواصل الاجتماعي وشركات التبغ، مستشهداً بالتواصل الداخلي بين موظفي ميتا الذين كانوا قلقين بشأن افتقار الشركة إلى اتخاذ إجراءات استباقية بشأن الضرر المحتمل الذي يمكن أن تسببه منصاتهم للأطفال والمراهقين.

قال لانيير: "بالنسبة للمراهق، يُعدّ القبول الاجتماعي ضرورة للبقاء". وأضاف، متحدثاً عن أزرار "الإعجاب" وما شابهها من ميزات، أن المتهمين "صمموا خاصية تلبي رغبة القاصر في الحصول على القبول الاجتماعي".

ميتا تردّ بقوة

في بيانه الافتتاحي ممثلاً لشركة ميتا، قال شميدت إن السؤال الأساسي في القضية هو ما إذا كانت المنصات الإلكترونية عاملاً جوهرياً في معاناة كي جي إم من مشاكل الصحة النفسية.

وقد أمضى معظم وقته في مراجعة السجلات الصحية للمدعية، مؤكداً أنها عانت من ظروف صعبة عديدة في طفولتها، بما في ذلك الإيذاء العاطفي، ومشاكل تتعلق بصورة جسدها، والتنمر.

عرض شميدت مقطعًا من شهادة مصورة لأحد مقدمي الرعاية الصحية النفسية لـ KGM، الدكتور توماس سوبرمان، الذي قال إن وسائل التواصل الاجتماعي "لم تكن محور مشاكلها الرئيسية التي أتذكرها"، مضيفًا أن معاناتها بدت نابعة في الغالب من صراعات وعلاقات شخصية. ورسم صورة لعلاقة مضطربة بشكل خاص مع والدتها، حيث أشارت كلمات KGM نفسها في الرسائل النصية وشهادتها إلى حياة أسرية مضطربة.

أقر شميدت بأن العديد من المتخصصين في الصحة العقلية يعتقدون أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون موجودًا، لكنه قال إن ثلاثة من مقدمي الرعاية الصحية لـ KGM - وجميعهم يؤمنون بهذا النوع من الإدمان - لم يشخصوا حالتها به أو يعالجوها منه.

أكد شميدت للمحلفين أن القضية لا تتعلق بما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي شيئًا جيدًا، أو المحتوى الذي يُشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما إذا كان المراهقون يقضون الكثير من الوقت على هواتفهم، أو ما إذا كان المحلفون يحبون أو يكرهون ميتا، بل تتعلق بما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي عاملاً جوهريًا في معاناة كي جي إم مع الصحة العقلية.

حالة واحدة من بين آلاف الحالات

قالت ساشا هاوورث، المديرة التنفيذية لمشروع مراقبة التكنولوجيا غير الربحي: "كانت هذه مجرد الحالة الأولى - فهناك المئات من الآباء والمناطق التعليمية في محاكمات إدمان وسائل التواصل الاجتماعي التي تبدأ اليوم، وللأسف، هناك عائلات جديدة كل يوم تتحدث علنًا وتقاضي شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب منتجاتها الضارة عمدًا".

لم يُطلب من أعضاء هيئة المحلفين التوقف عن استخدام فيسبوك أو إنستغرام أو يوتيوب أو أي شكل آخر من أشكال وسائل التواصل الاجتماعي طوال فترة المحاكمة - والتي من المتوقع أن تستمر حوالي ثمانية أسابيع - لكن القاضية كارولين ب. كول أكدت أنه لا ينبغي عليهم إجراء أي تغييرات على طريقة تفاعلهم مع المنصات، بما في ذلك تغيير إعداداتهم أو إنشاء حسابات جديدة.

من المتوقع أن يدلي مسؤولون تنفيذيون، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، بشهادتهم في المحاكمة التي ستستمر من ستة إلى ثمانية أسابيع. وقد أشار الخبراء إلى أوجه تشابه مع محاكمات شركات التبغ الكبرى التي أدت إلى تسوية عام 1998، والتي ألزمت شركات السجائر بدفع مليارات الدولارات لتغطية تكاليف الرعاية الصحية وتقييد التسويق الموجه للقاصرين.

تنفي شركات التكنولوجيا الادعاءات بأن منتجاتها تضر بالأطفال عمداً، مشيرة إلى مجموعة من الضمانات التي أضافتها على مر السنين، وتجادل بأنها ليست مسؤولة عن المحتوى المنشور على مواقعها من قبل أطراف ثالثة.

محاسبة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب

تسعى سلسلة من المحاكمات التي بدأت هذا العام إلى تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية الإضرار بالصحة النفسية للأطفال.

في ولاية نيو مكسيكو، بدأت المرافعات الافتتاحية يوم الاثنين لمحاكمة تتعلق بادعاءات تقصير شركة ميتا ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي في حماية المستخدمين الشباب من الاستغلال، وذلك في أعقاب تحقيق سري عبر الإنترنت. وكان المدعي العام راؤول توريز قد رفع دعوى قضائية ضد ميتا ومارك زوكربيرج في أواخر عام 2023، قبل أن يتم إسقاط الدعوى عنه لاحقاً.

ستكون المحاكمة الفيدرالية الرائدة التي ستبدأ في يونيو في أوكلاند، كاليفورنيا، هي الأولى من نوعها التي تمثل المناطق التعليمية التي رفعت دعاوى قضائية ضد منصات التواصل الاجتماعي بسبب الأضرار التي لحقت بالأطفال.

إضافةً إلى ذلك، رفع أكثر من 40 مدعيًا عامًا في الولايات دعاوى قضائية ضد شركة ميتا، زاعمين أنها تضر بالشباب وتساهم في أزمة الصحة النفسية لديهم من خلال تصميم خصائص على منصتي إنستغرام وفيسبوك تُسبب إدمان الأطفال عليهما، وقد رُفعت معظم الدعاوى في المحكمة الفيدرالية، بينما رُفعت بعضها في ولاياتها.

تيك توك

وكان الاتحاد الأوروبي قد تطبيق تيك توك بانتهاك القواعد الرقمية للاتحاد من خلال ميزات "التصميم الإدماني" التي تؤدي إلى الاستخدام القهري من قبل الأطفال، وذلك في اتهامات أولية تضرب جوهر نموذج تشغيل تطبيق مشاركة الفيديو الشهير.

وقال منظمو الاتحاد الأوروبي إن تحقيقهم الذي استمر عامين وجد أن تطبيق TikTok لم يبذل ما يكفي لتقييم كيف يمكن لميزات مثل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي أن تضر بالصحة البدنية والعقلية للمستخدمين، بمن فيهم القاصرون و"البالغون المعرضون للخطر".

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتقد أن على تطبيق تيك توك تغيير "التصميم الأساسي" لخدمته. وتُعدّ المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والجهة المسؤولة عن تطبيق قانون الخدمات الرقمية الصادر عن دول الاتحاد السبع والعشرين ، وهو قانون شامل يُلزم شركات التواصل الاجتماعي بتنظيف منصاتها وحماية مستخدميها، تحت طائلة غرامات باهظة.

ونفت شركة تيك توك هذه الاتهامات.