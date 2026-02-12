ترامب بعد الاجتماع مع نتنياهو: المفاوضات مع إيران ستستمر

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن "لا أسلحة نووية ولا صواريخ".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفوكس بيزنس إن اتفاقاً جيداً مع إيران يعني "لا أسلحة نووية، لا صواريخ"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال أيضا لأكسيوس إنه يدرس إرسال مجموعة حاملة طائرات ثانية في إطار التعزيزات ‌الكبيرة للقوات الأمريكية قرب إيران.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إسرائيل تشعر بالقلق من احتمال أن تسعى الولايات المتحدة إلى إبرام اتفاق نووي ‌محدود لا يتضمن وضع قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو إنهاء دعم الجمهورية الإسلامية للجماعات المسلحة الموالية لها أو المتحالفة معها مثل حركة "حماس" و"حزب الله"، وحث مسؤولون ‌إسرائيليون الولايات المتحدة على عدم الثقة بوعود إيران.

وترفض إيران هذه المطالب وتقول إن ‌محادثات يوم الجمعة ركزت فقط على القضايا النووية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان عقب محادثات اليوم الأربعاء "شدد رئيس الوزراء على الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل في سياق المفاوضات، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق الوثيق والتواصل".

وذكر أحد المصادر أن الزعيمين ربما بحثا أيضا احتمال القيام بعمل عسكري في حالة فشل ​الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت إيران إنها مستعدة ‌لمناقشة فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكنها استبعدت ربط ​هذه المسألة بالصواريخ.

وقال علي شمخاني مستشار الزعيم الأعلى الإيراني اليوم الأربعاء "قدرات الجمهورية ⁠الإسلامية الصاروخية غير قابلة للتفاوض".

وظهر ترامب ونتنياهو وهما يتصافحان في صورة نشرتها السفارة الإسرائيلية، وعلى عكس الزيارات السابقة للبيت الأبيض، لم يُسمح للصحفيين بدخول المكتب البيضاوي، ولم يُعرف حتى الآن السبب وراء معاملة نتنياهو بهذا القدر من التحفظ.