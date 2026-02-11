ترامب بعد لقائه نتنياهو: التوصل لاتفاق مع إيران يظل «الخيار المفضل»

أعلن البيت الأبيض انتهاء الاجتماع الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي استمر نحو ثلاث ساعات، وشهد بحث تطورات الأوضاع في غزة وملفات إقليمية أوسع، في مقدمتها المسار التفاوضي مع إيران.

وقال ترامب في تصريحات أعقبت اللقاء إنه ناقش مع نتنياهو «التقدم الهائل الذي يتم إحرازه في غزة والمنطقة بشكل عام»، معرباً عن أمله في أن يكون الإيرانيون «أكثر عقلانية هذه المرة». وأكد أن المحادثات لم تُفضِ إلى اتفاق نهائي، باستثناء تمسكه بمواصلة المفاوضات مع طهران.

وشدد الرئيس الأميركي على أن العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مستمرة، لافتاً إلى أنه أبلغ نتنياهو بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران يظل «الخيار المفضل» إذا ما أمكن تحقيقه.