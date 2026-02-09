وفد من مجلس الشيوخ الأميركي في غرينلاند "لإعادة بناء الثقة"

يزور وفد من مجلس الشيوخ الأميركي غرينلاند، الإثنين، بهدف "إعادة بناء الثقة" التي قوضتها نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستحواذ على الجزيرة.

وقالت السناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي في مؤتمر صحافي: "ببضع جمل وبضع كلمات، الثقة التي أرسيت منذ الحرب العالمية الثانية تآكلت وانهارت، وعلينا العمل على إعادة بنائها".

وأضافت: "نحن هنا، أعضاء في الكونغرس، لتذكيركم بأن رئيسنا يمكنه أن يدلي ببعض التصريحات، لكن لنا دوراً نؤديه أيضاً، بوصفنا أعضاء في الكونغرس".

ويضم الوفد إضافة الى موركوفسكي، السناتور المستقل إنغوس كينغ والديموقراطيين غاري بيترز وماغي حسن. وقد زار خصوصاً القاعدة العسكرية الأميركية في بيتوفيك والتقى رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، على أن يجتمع ايضا بوزيرة الخارجية فيفان موتزفيلد.

وأثار ترامب في يناير غضب غرينلاند مع إعلان نيته السيطرة على هذه الجزيرة ذات الحكم الذاتي والخاضعة لسيادة الدنمارك، ولو تطلب ذلك استخدام القوة. لكنه عاد لاحقا عن تهديده معلناً التوصل إلى "إطار" للتفاوض مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بهدف منح واشنطن نفوذاً أوسع نطاقاً في الجزيرة.

وعلى الأثر، شكلت مجموعة عمل تضم ممثلين لغرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة لبحث القضية.

من جانبه، صرح السناتور غاري بيترز، الاثنين: "لدينا رئيس خان هذه الثقة، خانها في شكل كبير، وعلينا الآن أن نستعيدها".

وأضاف: "نعتبركم أصدقاء.. نريد أن تعتبرونا أيضاً أصدقاء لكم".

وتؤكد الدنمارك وغرينلاند أنهما تتشاركان ما يعبر عنه دونالد ترامب من قلق على صعيد المسائل الأمنية، لكنهما تشددان على أن السيادة ووحدة الأراضي تشكلان "خطا أحمر" في المحادثات الثلاثية.