ترامب يطلق منصة TrumpRx لخفض أسعار الأدوية النقدية في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إطلاق موقع TrumpRx.gov لعرض أسعار مخفّضة لعشرات الأدوية الموصوفة، في خطوة وصفها بأنها جزء من «أكبر المبادرات التحويلية في قطاع الرعاية الصحية».

وجاء الإعلان خلال فعالية في البيت الأبيض بحضور مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الصحية الدكتور محمد أوز، ومدير الاستوديو الوطني للتصميم جو غيبيا.

ويعرض الموقع حالياً نحو 40 دواءً بأسعار أقل من القوائم السابقة للمرضى الذين يدفعون نقداً دون استخدام التأمين الصحي، على أن يتم الحصول على الأدوية من خلال صيدليات مشاركة باستخدام رموز خصم، أو مباشرة عبر مواقع الشركات المصنعة. وأوضح الموقع أن الخصومات لا تشمل المرضى الذين يدفعون عبر التأمين، ولا تُحتسب ضمن الخصومات التأمينية السنوية.

وقال ترامب إن التخفيضات جاءت نتيجة تطبيق سياسة «الدولة الأكثر تفضيلاً»، التي تهدف إلى ضمان عدم دفع الولايات المتحدة أسعار أدوية أعلى من تلك المعمول بها في دول أخرى، وأضاف أن إدارات سابقة وعدت بخفض أسعار الأدوية دون تحقيق نتائج ملموسة، مؤكداً أن المنصة الجديدة ستوفر وفورات «كبيرة» للمستهلكين.

وبحسب نيويورك تايمز، تتركز الخصومات على عدد محدود من الأدوية، مع الإشارة إلى أن المزيد سيُضاف قريباً، واعتبر خبراء أن المنصة تشبه برامج الخصومات الدوائية القائمة مثل GoodRx، لكنها تجمع العروض في مكان واحد، ما يسهل على المرضى مقارنة الأسعار.

وتشمل التخفيضات أدوية إنقاص الوزن من فئة GLP-1، حيث أظهر الموقع أن سعر Wegovy قد ينخفض إلى 149 دولاراً شهرياً، مقارنة بسعر سابق تجاوز 1,300 دولار، رغم أن بعض هذه الأسعار كانت قد بدأت بالانخفاض تدريجياً خلال العامين الماضيين.

في المقابل، لا تزال أدوية أخرى مرتفعة الثمن رغم الخصومات، مثل دواء Xeljanz الذي يبدأ سعره من أكثر من 1,500 دولار.

كما برزت أدوية الخصوبة ضمن الفئات الأكثر استفادة، بخصومات وصلت إلى 93% لبعض الأدوية المستخدمة في عمليات التلقيح الصناعي، وهو ما اعتبره مختصون تطوراً مهماً، نظراً لكون علاجات الخصوبة غالباً غير مشمولة بالتأمين الصحي.

ويرى خبراء أن الاستفادة الفعلية من منصة TrumpRx ستقتصر على فئة محددة من المرضى الذين يدفعون نقداً، داعين المستهلكين إلى مقارنة الأسعار والتحقق من تغطياتهم التأمينية قبل الاعتماد على الخدمة الجديدة.