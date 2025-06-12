واشنطن تتأهب لاحتجاجات السبت مع ذكرى تأسيس الجيش

مع اتساع رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة، وامتدادها لأكثر من 12 مدينة رئيسية، يخشى الرئيس دونالد ترامب أن تصل أحداث العنف إلى العاصمة واشنطن تزامناً مع احتفالات الذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الجيش، السبت، حيث حرص على تنظيم عرض عسكري نادر، اعتبره منتقدوه استعراضاً للقوة، كما ألمحوا أيضاً إلى أنه يصادف ذكرى ميلاده، فيما توعد باستخدام «القوة الهائلة» ضد أي محاولة لإفساد العرض.

لكن المتظاهرين تحدوا ترامب حيث يجرى الاستعداد لاحتجاجات مناهضة لترامب في جميع أنحاء الولايات المتحدة السبت.

وتشهد واشنطن عرضاً عسكرياً نادراً، حيث بدأت تتدفق الدبابات وناقلات الجند المدرعة وأنظمة المدفعية إلى العاصمة، فيما قال عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الجيش إن العرض العسكري والاحتفالات الأخرى يوم السبت، والذي يصادف أيضاً عيد ميلاد ترامب التاسع والسبعين، استعراض للقوة.

ويؤكد كوري شاك، المسؤول الدفاعي السابق: «إن المصادفة المؤسفة بين العرض العسكري وتحويل الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى مؤسسة فيدرالية سوف تبدو غير مريحة».

ولم يعتبر شاك في البداية العرض مشكلة كبيرة، لكنه عبر عن شعوره بالقلق إزاء «التصعيد السريع من جانب إدارة ترامب في لوس أنجلوس، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ووصل 4700 جندي من الحرس الوطني والمارينز إلى كاليفورنيا لمواجهة المظاهرات، مع إمكانية انتشارهم في مدن أخرى واحتجاز الأفراد مؤقتًا.

وأعلن قائد بالحرس الوطني الأمريكي أن نحو 4000 من قوات الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية (المارينز) قد وصلوا بالفعل إلى ولاية كاليفورنيا استعدادًا لاحتمال تصاعد الاحتجاجات.

وأشار إلى أنه من المحتمل نشر قوات المارينز في مدن أخرى داخل الولاية، بخلاف لوس أنجلوس، إذا اقتضت الظروف ذلك.

كما أكد أن القوات المنتشرة في لوس أنجلوس تخول باحتجاز الأفراد مؤقتًا لحين وصول سلطات إنفاذ القانون.

وأعلنت كارين باس عمدة لوس أنجلوس فرض حظر تجوال وسط المدينة أمس، عقب اضطرابات اندلعت بعد تنفيذ مداهمات فدرالية تتعلق بالهجرة.

وذكرت أن حظر التجوال بدأ بالفعل من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، مع وجود «استثناءات محدودة» لسكان المنطقة أو لمن يتوجهون إلى أعمالهم.

وأضافت باس أن حظر التجوال سيستمر عدة أيام، على أن تتم إعادة تقييمه لاحقا بناء على الوضع الميداني، مشيرة إلى تعرض 29 متجراً للنهب، في تصعيد غير مسبوق منذ بدء العمليات الأمنية.

وأعلنت شرطة لوس أنجلوس عن «عمليات توقيف واسعة» جارية وسط المدينة، حيث تجمّع أشخاص رغم دخول حظر التجول حيز التنفيذ بعد أيام من الاحتجاجات.

في الأثناء، قال حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت، إنه قرر نشر الحرس الوطني مع استمرار الاحتجاجات.

وكانت مظاهرات اندلعت بالفعل هذا الأسبوع في تكساس ونيويورك وأتلانتا وشيكاغو، وغيرها من المدن.

ونشرت سلطات الهجرة صوراً على منصة «إكس»، لجنود من الحرس الوطني يرافقون سلطات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في مداهمة. وتعهد مسؤولو إدارة ترامب بمضاعفة المداهمات المرتبطة بالهجرة رداً على الاحتجاجات.