ترامب: تراجعت ثقتي بإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، أن ثقته تراجعت بشأن موافقة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم، في إطار اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

ورداً على سؤال في بودكاست «بود فورس وان ي» عما إذا كان يعتقد أنه يستطيع إقناع إيران بالموافقة على التخلي عن برنامجها النووي، قال ترامب: «لا أعرف، كنت أعتقد ذلك بالفعل، وأصبحت ثقتي تقل أكثر فأكثر في ذلك».

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه إيران، أول من أمس، أن «التحضيرات جارية» لعقد الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، يوم الأحد المقبل، في سلطنة عُمان.

وتعقد هذه الجولة وسط ترقب لرد إيران على المقترح الأمريكي، الذي تسلمته عبر سلطنة عُمان قبل نحو أسبوعين، إلى جانب تصعيد من جانب الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تسعى هذه الدول لاستصدار قرار يتهم إيران بعدم التعاون مع الوكالة، فيما تؤكد السلطات الإيرانية اعتزامها الرد على ذلك.

في الأثناء، أبدى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي.

وقال في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس، «إن ترامب دأب على التأكيد منذ توليه الرئاسة على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ما يتماشى مع التوجه الإيراني، وقد يُشكل الأساس الرئيسي للتوصل إلى اتفاق».

التخصيب والعقوبات

كما رأى أن التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني أصبح في متناول اليد، ويمكن تحقيقه بسرعة، مع استئناف المفاوضات يوم الأحد المقبل، إلا أنه ربط التوصل لاتفاق باستمرار برنامج التخصيب الإيراني، تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والإنهاء الفعلي للعقوبات.

أتى ذلك بعدما اعتبر الرئيس الأمريكي، أمس، أن إيران أصبحت «أكثر عدوانية» في مفاوضاتها مع الغرب، فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الجنرال مايكل كوريلا، استعداد بلاده للرد «بقوة» لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أن الجيش وضع خططاً في حال تعثرت المحادثات النووية.

وكانت كل من إيران وأمريكا أجرتا منذ 13 أبريل الماضي 5 جولات من المحادثات وصفت بالإيجابية، إلا أن التباين لا يزال قوياً بينهما في ما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، ففي حين تعتبره طهران حقاً سيادياً لها، ترفضه إدارة ترامب، وتؤكد أنه «خط أحمر».