مينيابوليس تجبر ترامب على سحب 700 من شرطة الهجرة فوراً

أعلن توم هومان، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مينيابوليس، الأربعاء سحب 700 عنصر من شرطة الهجرة فوراً، بعد أسابيع من التوتر الشديد في المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة حيث قُتل مواطنان أميركان برصاص قوات فدرالية.

وأعلن هومان في مؤتمر صحافي أنه مع تحسن "التعاون" مع السلطات المحلية و"تراجع" الحاجة إلى عناصر شرطة الهجرة، قررت السلطات الفدرالية "سحب 700 عنصر" من "قوات إنفاذ القانون" من الميدان "بأثر فوري"، من دون تحديد ما إذا كان ذلك يقتصر على مدينة مينيابوليس أم يشمل كامل ولاية مينيسوتا.