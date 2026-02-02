إيران تدرس المسارات الدبلوماسية ‌لمعالجة ‌التوترات مع أميركا

قال المتحدث باسم ⁠وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ⁠اليوم الاثنين إن طهران ​تدرس تفاصيل ​مختلف المسارات ​الدبلوماسية ‌لمعالجة ‌التوترات مع ⁠الولايات المتحدة، ​مضيفا ​أن إيران تأمل ‍في التوصل إلى نتائج في الأيام المقبلة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أهمية بناء الثقة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات.

وقال عراقجي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "للأسف، لقد فقدنا ثقتنا في الولايات المتحدة كشريك في التفاوض".

وأضاف عراقجي ردا على سؤال عن كيفية البدء بعملية تفاوض ذات مغزى: "نحن بحاجة إلى التغلب على حالة عدم الثقة هذه". وكانت قد ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بوادر تقدم نحو إجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران.

وأخبر عراقجي شبكة "سي إن إن" أن "بعض الدول الصديقة في المنطقة" كانت "تحاول بناء الثقة وتمهيد الأرضية لمفاوضات ذات مغزى، ونحن نعمل معهم ونتبادل الرسائل". ووصف عراقجي هذه المحادثات بأنها "مثمرة".