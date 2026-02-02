ترامب: أعتقد أننا سنبرم اتفاقاً مع كوبا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن واشنطن تجري حوارا مع السلطات الكوبية، ورجّح أن يثمر اتفاقا في ظل تكثيفه الضغط على الجزيرة.

وقال ترامب للصحافيين "نحن نتحدث مع شعب كوبا، ومع أعلى المسؤولين في كوبا... سنرى ما الذي سيحدث".

وأضاف في تصريحاته من فلوريدا "أعتقد أننا سنبرم اتفاقا مع كوبا".

وكثّف ترامب من تهديداته لهافانا حليفة كراكاس، عقب العملية العسكرية الأميركية التي أفضت الى الإطاحة بحكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واعتقاله ونقله الى الولايات المتحدة.

وانتقد ترامب الجزيرة التي تتمتع بحكم شيوعي وتواجه حصارا اقتصاديا أميركيا، معتبرا أنها "متداعية" و"في وضع سيئ". ولفت الى أن كوبا "لم تعد لديها فنزويلا لتساندها".

وبعد إسقاط مادورو في مطلع يناير، أوقف ترامب شحنات النفط الفنزويلي إلى كوبا، ووقّع الخميس أمرا تنفيذيا يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي ترسل شحنات من الخام الى هافانا.

وتعتبر الولايات المتحدة أن كوبا، الجزيرة الكاريبية الواقعة على مسافة 150 كيلومترا من سواحل فلوريدا، تمثّل "تهديدا استثنائيا" لأمنها القومي.

وكررت وزارة الخارجية الكوبية في بيان مساء الأحد نفيها أن تشكل الجزيرة "تهديدا للأمن القومي الأميركي".

وأكدت أن كوبا "لا تستضيف أي قواعد عسكرية أو استخباراتية أجنبية"، فيما يُشتبه بأن الصين تمتلك محطة تنصت في الجزيرة، بحسب دراسة أجراها مركز أبحاث أميركي.

ونقل البيان عن كوبا استعدادها "للحفاظ على حوار بنّاء" مع الولايات المتحدة، واقتراحها "استئناف التعاون التقني"، لا سيما في "مكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال، ومكافحة تهريب المخدرات، والأمن السيبراني".

وفي منتصف يناير، أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عدم وجود أي محادثات بين بلاده والولايات المتحدة حاليا.

في المقابل، تتهم هافانا ترامب بالسعي إلى "خنق" اقتصاد الجزيرة التي تعاني من تفاقم الانقطاعات اليومية في التيار الكهربائي وتزايد طوابير الانتظار أمام محطات الوقود.

وأعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الأحد، عزمها إرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا، تشمل "مواد غذائية ومنتجات أخرى" مع العمل في الوقت نفسه على إيجاد آلية لمواصلة إمداد الجزيرة بالنفط بعد تهديد نظيرها الأميركي بفرض رسوم جمركية على الدول المورِّدة للنفط إلى الجزيرة.

وقالت الرئيسة المكسيكية بعد محادثة هاتفية مع ترامب الخميس "لم نتطرق قط إلى مسألة النفط لكوبا مع الرئيس ترامب".

والأحد، دعا البابا لاوون الرابع عشر "جميع المسؤولين إلى تعزيز حوار صادق وفعّال، لتجنب العنف وأي عمل من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب الكوبي العزيز".