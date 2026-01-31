طهران تتحدث عن "تقدم" نحو تفاوض مع واشنطن

تحدث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني السبت عن "تقدم" نحو تفاوض مع الولايات المتحدة، في ظل جهود دبلوماسية مكثفة لتجنب ضربة عسكرية يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمهورية الإسلامية بها.

وأتت تصريحات لاريجاني السبت بعد ساعات من تحذير قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي الولايات المتحدة وإسرائيل من شنّ أي هجوم، مؤكدا أن قوات بلاده في حالة تأهّب قصوى بعدما نشرت واشنطن تعزيزات في منطقة الخليج.

وأثارت التعزيزات الأميركية مخاوف لدى دول في الشرق الأوسط من اندلاع حرب تفاقم الاضطرابات في المنطقة. وعرضت أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن، بينما زار لاريجاني موسكو حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، بحسب ما أعلن الكرملين الجمعة.

وكتب لاريجاني على منصة إكس السبت "خلافا للأجواء المصطنعة التي تخلقها وسائل الإعلام، فإن بلورة إطار للمفاوضات (هي) في تقدم".

وكان ترامب قال الجمعة إنه يتوقع أن تسعى إيران إلى التفاوض على اتفاق بشأن برنامجيها النووي والصاروخي بدلا من مواجهة عمل عسكري أميركي.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة من تركيا أن طهران مستعدة لمفاوضات نووية "إن كانت عادلة ومنصفة" و"على قدم المساواة"، إلا أنه شدّد على أن "القدرات الصاروخية والدفاعيّة الإيرانية لن تكون محل تفاوض".

وبموازاة الحديث عن تفاوض، يرفع الجانبان مستوى التحذير من مواجهة.

وأكد قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن قواته في حال تأهب، وأن الخبرات النووية لطهران لا يمكن القضاء عليها.

وأكد أن القوات المسلحة "في أعلى درجات الجاهزية الدفاعية والعسكرية".

عزّزت واشنطن انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، وأرسلت مجموعة ضاربة بحرية تقودها حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، بعد تهديد ترامب بالتدخّل عسكريا في إيران.