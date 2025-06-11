ماسك نادم على بعض منشوراته عن ترامب لأنها "تجاوزت الحدود"





عبر الملياردير إيلون ماسك اليوم الأربعاء عن أسفه على بعض المنشورات التي كتبها الأسبوع الماضي عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأنها "تجاوزت الحدود".

وبدأ ترامب وماسك بتبادل الإهانات الأسبوع الماضي على منصات التواصل الاجتماعي، إذ وصف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي طرحه الرئيس بأنه عمل "مقيت ومقزز".

وقال ترامب يوم السبت إن علاقتهما انتهت لكنه قال منذ ذلك الحين إنه لن يكون لديه مشكلة إذا اتصل به ماسك وتمنى له التوفيق.

وكتب ماسك في منشور على منصة إكس التي يملكها "أندم على بعض منشوراتي عن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي. تجاوزت الحدود" ولم يذكر المنشورات المحددة التي يعنيها.

وارتفعت أسعار أسهم شركة تسلا في بورصة فرانكفورت بنسبة 2.44 بالمئة عقب منشور ماسك.

ومنذ بدء الخلاف، حذف ماسك بعض المنشورات التي تنتقد ترامب من منصات التواصل الاجتماعي، منها منشور أشار إلى دعمه لمساءلة الرئيس.

وذكرت مصادر مقربة من ماسك أن غضبه بدأ يتلاشى وأنهم يعتقدون أنه قد يرغب في إصلاح علاقته مع ترامب.