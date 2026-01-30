ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن اعتقاده بأن إيران تريد إبرام اتفاق مع واشنطن تتفادى من خلاله الضربة العسكرية التي يهددها بها، مشيرا الى أنه أمهل طهران فترة زمنية لم يحددها للرد على مقترحاته.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي "يمكنني القول إنهم يريدون أن يبرموا اتفاقا". وردا على سؤال عما اذا كان أمهل الجمهورية الإسلامية فترة محددة، أجاب ترامب "نعم، قمت بذلك"، مضيفا أن طهران هي "الوحيدة التي تعرف" هذه المهلة.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية الجمعة أن الرئيس مسعود بيزشكيان أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأن على واشنطن أن تكف عن التهديد بالتدخل العسكري لمنح الفرصة للدبلوماسية.

وأضافت في بيان "إن نجاح أي مبادرة دبلوماسية يعتمد على حسن نية الأطراف المعنيين ونبذ الأعمال العدائية والتهديدات في المنطقة".

من جهة أخرى ذكر موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي ‌اليوم الجمعة نقلاً عن الجيش الإسرائيلي أن مدمرة عسكرية أمريكية رست في ميناء إيلات، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وإيران.

وقال الموقع إن وصول المدمرة إلى الميناء ⁠الواقع على خليج العقبة وبالقرب من المعابر الحدودية الجنوبية لإسرائيل مع مصر والأردن كان مخططا له مسبقا وجاء في إطار ⁠التعاون بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي.

يأتي نشر هذه القطعة البحرية في ​وقت أشار فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​إلى أنه منفتح ​على إجراء محادثات مع إيران، حتى مع إرسال واشنطن تعزيزات ‌عسكرية جديدة ‌إلى الشرق ⁠الأوسط.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لرويترز إن الجيش لا يمكنه مناقشة التفاصيل التشغيلية لأسباب أمنية، مضيفا أن سلامة أفراد ​الخدمة هي ​الأولوية القصوى.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الجيش الأمريكي مستعد لتنفيذ أي مسار عمل يقرره الرئيس.

وكان ترامب حذر إيران من مواجهة إجراءات أمريكية أشد قسوة بكثير مما سبق إذا لم تعد إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي، بينما توعدت طهران بالرد على ‍الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.

وقال ترامب أيضا إن لدى الولايات المتحدة "أسطولا" يتجه نحو إيران، لكنه قال إنه يأمل ألا يُستخدم.