حظر التجوّل الليلي في وسط لوس أنجليس يدخل حيّز التنفيذ

دخل حيّز التنفيذ مساء الثلاثاء في الساعة 20,00 (03,00 ت غ الأربعاء) قرار حظر التجوّل الليلي الذي فرضته رئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس في وسط المدينة حيث تجري منذ ليال عدّة صدامات بين قوات الأمن ومحتجّين على سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وبعيد بدء سريان الحظر كان عشرات المتظاهرين لا يزالون في وسط المدينة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما شهدت ثاني كبرى مدن الولايات المتّحدة أعمال شغب وصدامات ليلية بين قوات الأمن ومتظاهرين ضدّ سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وقالت باس للصحافيين "لقد أعلنتُ حالة طوارئ محلية وفرضتُ حظر تجوّل في وسط مدينة لوس أنجليس لوقف أعمال التخريب والنهب".

وأضافت "في الليلة الماضية، تعرّضت 23 شركة للنهب، وأعتقد أنّكم إذا قدتم سيارتكم في وسط مدينة لوس أنجليس، فإنّ الكتابات على الجدران منتشرة في كل مكان وقد تسبّبت بأضرار جسيمة للشركات ولعدد من الممتلكات".

وبدأ الحظر بعيد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنّ لوس أنجليس تتعرّض لاجتياح من قبل "أعداء أجانب".

وبعيد أيام من المواجهات الليلية بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين المعارضين لسياسة الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، اتّخذ الرئيس الجمهوري الإثنين قرارا استثنائيا بنشر 700 عنصر من المارينز.