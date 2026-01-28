ترامب محذرا إيران: إما اتفاق نووي وإلا فالقادم "أسوأ بكثير"

حث الرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب إيران اليوم الأربعاء على إبرام اتفاق بشأن البرنامج النووي وحذر من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن الهجوم القادم سيكون "أسوأ بكثير".

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "نأمل أن تجلس ⁠إيران سريعا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف - لا أسلحة نووية - اتفاق يصب ​ف ي مصلحة جميع الأطراف. ​الوقت ينفد، إنه أمر ​بالغ الأهمية!".

وأشار الرئيس الأمريكي، الذي انسحب من ‌الاتفاق النووي ‌متعدد الأطراف ⁠مع طهران عام 2015 خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، إلى أن تحذيره الأخير لإيران ​أعقبته ​ضربة عسكرية.

وقال ترامب "الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير! لا تسمحوا بتكرار ذلك".

وأضاف أن "ترسانة" أخرى تتجه نحو إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "أسطولا ⁠حربيا" أمريكيا آخر يتجه نحو إيران، وإنه ​يأمل ​في أن ​تتوصل طهران ‌إلى ‌اتفاق ⁠مع واشنطن.

وقال ترامب في ​كلمة ​له "هناك أسطول حربي رائع آخر يبحر بشكل جميل نحو إيران الآن".

وأضاف "آمل أن يبرموا اتفاقا".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في وقت سابق اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه لم يتواصل مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الأيام القليلة الماضية، ولم يطلب إجراء مفاوضات.