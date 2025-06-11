الجيش الأمريكي يهدد إيران بالعمل العسكري

صعّدت واشنطن لهجتها تجاه إيران في ظل جمود المحادثات النووية، حيث أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا، استعداد بلاده للرد بقوة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأعلن كوريلا، أمس، أنه قدّم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من الخيارات للقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت المفاوضات.

وأكد، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، جهوزية الجيش الأمريكي لضرب إيران. وفي وقت سابق قال ترامب إن إيران أصبحت أكثر تشدداً في المحادثات النووية.

وحذر من أن البديل عن التفاوض سيكون سيئاً جداً.