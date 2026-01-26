"الدوامة القطبية" تشل أمريكا.. 10 وفيات ومليون شخص بلا كهرباء

تسببت عاصفة شتوية عاتية ناتجة عن اضطراب حاد في "الدوامة القطبية" بمقتل عشرة أشخاص على الأقل في الولايات المتحدة، وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل، وسط شلل تام أصاب حركة الملاحة الجوية في كبرى المطارات الأمريكية.

وأعلنت نحو عشرين ولاية، بالإضافة إلى العاصمة الفيدرالية واشنطن، حالة الطوارئ مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) بتساقط مزيد من الثلوج والأمطار المتجمدة اليوم الاثنين، حيث يصنف خبراء الأرصاد هذه العاصفة كواحدة من أسوأ الكوارث الشتوية التي شهدتها البلاد منذ عقود.

وسجلت مدينة نيويورك وحدها وفاة 5 أشخاص عُثر عليهم في العراء نتيجة البرد القارس، وصرح رئيس البلدية، زهران ممداني، بأن العاصفة تذكر بوضوح بمخاطر البرد القارس وهشاشة وضع الكثير من السكان، خصوصاً المشردين.

وفي ولاية تكساس، أكدت السلطات وفاة ثلاثة أشخاص، بينهم فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً في حادث تزلج، بينما سجلت وزارة الصحة في ولاية لويزيانا وفاتين بسبب انخفاض حاد في حرارة الجسم نتيجة الموجة المتجمدة التي ضربت جنوب البلاد.

وعلى صعيد الطاقة والخدمات، تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون مشترك، وما يزال نحو 840 ألف منزل بدون تيار، خاصة في ولايات تينيسي، ميسيسيبي، وجورجيا، حيث أدت الكتل الجليدية إلى سقوط خطوط التغذية الرئيسية.

وتزامن ذلك مع شلل شبه تام في الملاحة الجوية، حيث أعلن موقع "فلايت أوير" إلغاء أكثر من 19 ألف رحلة جوية منذ يوم السبت، مما تسبب في تكدس آلاف المسافرين في مطارات واشنطن وفيلادلفيا ونيويورك.

وفي سياق الجدل العلمي والسياسي، يربط الخبراء هذه العاصفة بتشوه "الدوامة القطبية" وانحرافها جنوباً، وهو ما يراه بعض العلماء مرتبطاً بتغير المناخ، بينما استغل الرئيس دونالد ترامب الموقف للتشكيك في المخاطر البيئية، متسائلاً عبر منصته "تروث سوشيال" عن مصير "الاحترار العالمي" وسط هذه الثلوج الكثيفة.

وحذرت السلطات من موجة برد قد تستمر أسبوعاً، حيث قد تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر، وهي درجات قد تسبب حالات تجمد للجلد البشري في غضون دقائق معدودة.