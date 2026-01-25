انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل في أمريكا وإلغاء آلاف رحلات الطيران

تسببت عاصفة شتوية قوية ضربت الولايات المتحدة الأمريكية في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من الأشخاص وإلغاء آلاف رحلات الطيران.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌العواصف بأنها "​تاريخية"، ووافق أمس السبت على إصدار تحذيرات طوارئ اتحادية من الكوارث في ولايات ساوث كارولاينا وفرجينيا وتنيسي وجورجيا ونورث كارولاينا وماريلاند وأركنسو وكنتاكي ولويزيانا ومسيسبي وإنديانا ووست فرجينيا.

وقال ترامب في منشور على ​منصة "تروث ‍سوشال": "سنواصل المراقبة والبقاء على اتصال مع جميع الولايات الواقعة في مسار هذه العاصفة. ابقوا آمنين وابقوا دافئين".

وتُعد ولايات ميسيسيبي ولويزيانا وتكساس من بين الولايات الأكثر تضرراً، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 250 ألف منزل، بحسب ما ذكره موقع poweroutage.us الإلكتروني، اليوم الأحد.

ويواجه أكثر من نصف عدد سكان الولايات المتحدة تداعيات واحدة من أسوأ عواصف فصل الشتاء التي تشهدها البلاد منذ أعوام.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بأنه من المتوقع أن تمتد العاصفة لمسافة تقارب 3000 كيلومتر، من نيو مكسيكو في جنوب غرب البلاد وحتى ولاية مين في شمال شرقها، خلال مطلع الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة مدينة نيويورك اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، في وقت أعلنت فيه عدة ولايات حالة الطوارئ.

كما أدت ظروف الطقس السيئ إلى إلغاء آلاف رحلات الطيران خلال مطلع الأسبوع، مما تسبب في حالة من الفوضى للمسافرين.

وأفاد موقع "فلايت أوير" المعني بتتبع ‌الرحلات الجوية بأنه حتى الساعة 10:21 مساء أمس السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تم إلغاء أكثر من 4000 رحلة جوية أميركية كان من المقرر أن تنطلق أمس.

كما تم إلغاء أكثر من 9400 رحلة جوية كانت ⁠مقررة اليوم الأحد.