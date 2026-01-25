ترامب يكشف السلاح «المُربك» في اعتقال مادورو

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة «نيويورك بوست» عن أن سلاحاً سرياً جديداً، أطلق عليه اسم «المُربك»، كان أساسياً في العملية الأمريكية في اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس.

وأوضح ترامب أن هذا السلاح «عطّل معدات العدو» عندما هبطت المروحيات الأمريكية في كاراكاس في الثالث من يناير لاعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس، بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة، دون أن يفقد أي أمريكي حياته.

وقال ترامب: «المُربك. لا يُسمح لي بالحديث عنه». وفي إشارة إلى الدفاعات الفنزويلية، قال الرئيس الأمريكي «كانت لديهم صواريخ روسية وصينية، ولم يتمكنوا من إطلاق أي منها. دخلنا، وضغطوا على الأزرار، ولم ينجح شيء. كانوا مستعدين تماماً لنا».

وعلّق ترامب على السلاح رداً على تقارير أفادت بأن إدارة الرئيس السابق جو بايدن اشترت سلاحاً يعمل بالطاقة النبضية.

وقالت الصحيفة إنه لا يُعرف الكثير عن السلاح، لكن التقارير جاءت عقب روايات من فنزويلا تصف كيف سقط مسلحو مادورو على ركبهم، وهم «ينزفون من أنوفهم» ويتقيؤون دماً.

وروى أحد أفراد حراس مادورو لاحقاً أن «جميع أنظمة الرادار توقفت فجأة دون أي تفسير.