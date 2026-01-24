أزمة مينيابوليس تتفاقم.. تصعيد غير مسبوق بين ترامب وحاكم مينيسوتا عقب مقتل مدني

اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس بلدية مينيابوليس وحاكم ولاية مينيسوتا بـ"التحريض على التمرد" السبت، وذلك على خلفية تصريحاتهما عقب مقتل مدني في المدينة برصاص عناصر أمن فدراليين.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "يحضّ رئيس البلدية والحاكم على التمرد بتصريحاتهما المتغطرسة والخطيرة والمتعجرفة"، في تصعيد لمواجهة قائمة بين الرئيس الجمهوري وكل من رئيس البلدية جايكوب فراي وحاكم مينيسوتا تيم والز، المنتميَين إلى الحزب الديموقراطي.

وسبق لترامب أن هدّد بتفعيل "قانون التمرّد" الذي يسمح له بإرسال قوات إلى مينيسوتا لإنفاذ القانون.

وكان عناصر أمن فيدراليون أطلقوا النار على شخص وأردوه في مينيابوليس السبت، وفق ما أعلنت وزارة الأمن الداخلي التي أشارت إلى أن الرجل "قاوم بعنف" محاولات العناصر نزع سلاحه.

وجاء في منشور للوزارة على منصة إكس أن "عنصرا (فيدراليا) أطلق عيارات نارية دفاعية، خوفا على حياته وحياة رفاقه. وقدّم مسعفون في الموقع الإسعافات الطبية على الفور للمشتبه به" الذي "أعلنت وفاته في الموقع".

وأضافت الوزارة أن إطلاق النار وقع خلال عملية "ضد مهاجر غير نظامي مطلوب بتهمة ارتكاب اعتداء عنيف".

وأتى ذلك بعد انتشار مقطع فيديو لم يتم التثبت من صحته، لشخص يبدو أنه أصيب بالرصاص خلال اضطرابات، مع سماع طلقات نارية ووجود شخص على الأقل في المكان يرتدي سترة تحمل عبارة "شرطة".

وقال حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز على منصة إكس "تحدثت للتو مع البيت الأبيض بعد إطلاق نار مروع آخر نفذه عناصر فدراليون هذا الصباح. لقد طفح الكيل في مينيسوتا. هذا أمر مقزز".

وأضاف "يجب على الرئيس إنهاء هذه العملية. اسحب آلاف العناصر العنيفين وغير المدربين من مينيسوتا. الآن".

تم نشر آلاف من عناصر إدارة الهجرة والجمارك (المعروفة اختصارا بـ آيس) في المدينة التي يحكمها ديموقراطيون، فيما يقود الرئيس دونالد ترامب حملة لترحيل المهاجرين غير النظاميين في أنحاء الولايات المتحدة.

وتصاعد التوتر في مينيابوليس منذ أن أطلق عنصر من إدارة الهجرة النار على رينيه غود، وهي مواطنة أميركية، وأرداها في السابع من يناير.

ولم يوقَف عنصر الأمن الذي أطلق النار عن العمل ولم توجه إليه أي تهمة.

كما احتجز عناصر الهجرة طفلا يبلغ خمس سنوات هذا الأسبوع أثناء محاولة لتوقيف والده، ما أثار غضبا واسعا.